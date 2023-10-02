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Фермер в Австралии поймал животное, считавшееся 100 лет вымершим

LADBible: австралийский фермер нашел животное, считавшееся вымершим

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Ross Anderson/National Parks and Wildlife Service

Фермер в Австралии поймал животное, считавшееся 100 лет вымершим, пишет LADBible.

Как рассказал Пао Цай, после того, как кто-то похитил его домашнюю птицу, он провел небольшое расследование и вышел на странное животное, которое раннее не видел. Мужчина сделала пару фотографий находки и обратился в службу национальных парков и дикой природы Южной Австралии, чтобы идентифицировать существо с помощью специалистов.

«Это было невероятно. Сначала я понятия не имел, что это такое», — поделился своими эмоциями фермер.

Эксперты установили, что Цай обнаружил тигрового кволла, который более 100 лет считался вымершим.

«Это первое наблюдение за 100 лет. До этого никто не фотографировал это животное и не держал в руках,» — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты, поймавшие животное с помощью ловушки, пытаются понять, откуда именно прибежал тигровый кволл и живет ли он в стае или один.

Ранее австралийка заразилась в саду бактерией с летальностью 100% и выжила.

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