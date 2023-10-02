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В США детям с трудом оказывают помощь в приемных отделениях

WSJ: большинство приемных отделений в США не могут оказать помощь детям

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РИА Новости

В большинстве приемных отделений больниц США существует проблема с оказанием медицинской помощи детям, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на статистику о детской смертности в приемном покое.

По данным издания, лишь 14% медработников приемных покоев прошли обязательную сертификацию для оказания медпомощи несовершеннолетним. В результате сотни детей в США ежегодно умирают или получают увечья после обращения в приемные отделения.

Отмечается, что многие врачи не имеют достаточного опыта работы с детьми, поэтому не всегда могут выявить опасные заболевания, скрывающиеся под обычными симптомами.

До этого опрос сервиса Vrachu.ru показал, что все больше россиян обращаются за психологической помощью, это обусловлено ростом уровня тревоги в обществе. Поэтому необходимо расширять программу психологической помощи населению. В исследовании приняли участие 2068 врачей и работников среднего медицинского персонала со всех регионов страны.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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