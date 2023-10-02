У московской блогерши-искусствоведа украли украшения Cartier на 3 млн рублей

В Москве у блогерши-искусствоведа Дианы Трошиной украли украшения от Cartier на общую сумму около 3 млн рублей. Об этом написал Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, 33-летняя девушка недосчиталась в своей квартире на 2-й Черногрязской улице золотого колье с бриллиантами, двух золотых браслетов и пары сережек из белого золота от Cartier. Последний раз блогерша видела драгоценности в конце августа.

Девушка подозревает в краже украшений людей, имевших доступ к квартире, — это могли быть рабочие или кто-то из прислуги, сообщила Baza. Трошина оценила стоимость похищенного в 3,1 млн рублей. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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