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У московской блогерши-искусствоведа украли украшения Cartier на 3 млн рублей

Baza: у блогерши-искусствоведа Трошиной украли украшения Cartier на 3 млн рублей

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В Москве у блогерши-искусствоведа Дианы Трошиной украли украшения от Cartier на общую сумму около 3 млн рублей. Об этом написал Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, 33-летняя девушка недосчиталась в своей квартире на 2-й Черногрязской улице золотого колье с бриллиантами, двух золотых браслетов и пары сережек из белого золота от Cartier. Последний раз блогерша видела драгоценности в конце августа.

Девушка подозревает в краже украшений людей, имевших доступ к квартире, — это могли быть рабочие или кто-то из прислуги, сообщила Baza. Трошина оценила стоимость похищенного в 3,1 млн рублей. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее во Внуково с рейса сняли женщину, которая оставила себе часы за 320 тысяч рублей, забытые другой пассажиркой.

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