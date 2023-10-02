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В Минздраве опровергли сообщения о нехватке вакцин от полиомиелита в регионах России

Минздрав РФ: вакцина от полиомиелита поставляется в регионы России по графику

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Depositphotos

Все необходимые объемы вакцин от полиомиелита законтрактованы и поставляются в регионы России по графику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

В 2023 году Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ заключил контракты на поставку двух препаратов, добавили в ведомстве.

Вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная) в качестве препаратов «Бивакполио» поступила в регионы в количестве 3 435 789 доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год.

Также российские регионы получили первые 850 000 из 1 920 729 доз «Поливаксина» — лекарства для профилактики полиомиелита. Поставки этого препараты по второму этапу в количестве 1 070 729 доз поступят в субъекты РФ с 16 сентября по 15 декабря 2023 года.

2 октября газета «Коммерсант» сообщила, что в некоторых российских регионах наблюдается нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита после прекращения поставок западных компаний.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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