Ребенку оторвало ноготь на детской площадке в Шахтерске

Двухлетняя девочка лишилась ногтя во время игры на детской площадке в Шахтерске Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Углегорские вести».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Шахтерске, девочка каталась на карусели и случайно засунула палец в узкую трубу.

«В этот момент карусель прокрутили. Итог — травмпункт, рваная рана и сильный ушиб, полностью оторван ноготь на большом пальце», — рассказала мать пострадавшей.

По словам женщины, это уже не первый случай, когда ребенок получает травмы именно на этой карусели. Местные жители обращались к властям, но те в ответ заявили, что по документам детской площадки не существует, а, значит, заниматься ее сносом или ремонтом администрация не может.

По данным местных СМИ, инцидентом заинтересовались в прокуратуре, опасную площадку обещают проверить и установить, кто будет нести ответственность за травму ребенка.

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