Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Генпрокуратуре назвали страну, которая чаще других отказывала РФ в правовой помощи

«Ъ»: Швейцария чаще всех стран отказывала России в правовой помощи в 2023 году

close
100%
Global Look Press

Швейцария в 2023 году чаще других стран отказывала России в правовой помощи. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в Генпрокуратуре РФ.

Как рассказали в ведомстве, в период с января по сентябрь текущего года компетентными органами иностранных государств было отказано России в исполнении 32 запросов о правовой помощи.

«Больше всего отказов, 22, последовало из Швейцарии, до СВО активно сотрудничавшей с Россией», — говорится в материале.

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии проинформировало российское посольство в Берне, что временно приостанавливает оказание РФ правовой помощи. Кроме того, российскую сторону уведомили, что швейцарская юстиция испытывает «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью», подчеркивает газета.

По данным Генпрокуратуры РФ, российской стороне было отказано в экстрадиции 85 обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров, из них в 27 случаях — по политическим мотивам.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что страны Европы отказали в исполнении 13 из 15 запросов Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи в рамках расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий