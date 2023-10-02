В Генпрокуратуре назвали страну, которая чаще других отказывала РФ в правовой помощи

Швейцария в 2023 году чаще других стран отказывала России в правовой помощи. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в Генпрокуратуре РФ.

Как рассказали в ведомстве, в период с января по сентябрь текущего года компетентными органами иностранных государств было отказано России в исполнении 32 запросов о правовой помощи.

«Больше всего отказов, 22, последовало из Швейцарии, до СВО активно сотрудничавшей с Россией», — говорится в материале.

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии проинформировало российское посольство в Берне, что временно приостанавливает оказание РФ правовой помощи. Кроме того, российскую сторону уведомили, что швейцарская юстиция испытывает «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью», подчеркивает газета.

По данным Генпрокуратуры РФ, российской стороне было отказано в экстрадиции 85 обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров, из них в 27 случаях — по политическим мотивам.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что страны Европы отказали в исполнении 13 из 15 запросов Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи в рамках расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.