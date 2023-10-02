Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Похолодание в Москве заметно усилится с пятницы 

В Москве с пятницы начнется похолодание

close
100%
Shutterstock

В Москве с пятницы ожидается похолодание до +7-10 градусов днем и до 0-5 градусов ночью. Если такая температура сохранится в начале следующей недели, отопительный сезон начнется, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. Усиление похолодания вызвано глубоким циклоном с Гренландского моря.

«Ночью ожидается понижение температуры до 0-5 градусов, а днем до 7-10 градусов. Это типично для осени. В субботу будет аналогичная погода», — пояснил эксперт.

Среднесуточная температура в эти дни будет ниже +8 градусов. Если такой температурный фон сохранится в течение пяти дней, коммунальщики начнут отопительный сезон в столице. Однако Вильфанд отметил, что пока рано делать точные прогнозы, так как есть вероятность потепления в начале следующей недели.

По данным Гидрометцентра, в понедельник ожидается +13-15 градусов днем, во вторник +15-17 градусов, в среду +18-20 градусов, а в четверг — +12-17 градусов.

Ранее президент США Джо Байден назвал единственную угрозу существованию человечества.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий