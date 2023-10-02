Похолодание в Москве заметно усилится с пятницы 

В Москве с пятницы ожидается похолодание до +7-10 градусов днем и до 0-5 градусов ночью. Если такая температура сохранится в начале следующей недели, отопительный сезон начнется, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. Усиление похолодания вызвано глубоким циклоном с Гренландского моря.

«Ночью ожидается понижение температуры до 0-5 градусов, а днем до 7-10 градусов. Это типично для осени. В субботу будет аналогичная погода», — пояснил эксперт.

Среднесуточная температура в эти дни будет ниже +8 градусов. Если такой температурный фон сохранится в течение пяти дней, коммунальщики начнут отопительный сезон в столице. Однако Вильфанд отметил, что пока рано делать точные прогнозы, так как есть вероятность потепления в начале следующей недели.

По данным Гидрометцентра, в понедельник ожидается +13-15 градусов днем, во вторник +15-17 градусов, в среду +18-20 градусов, а в четверг — +12-17 градусов.

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