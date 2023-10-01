Уголовное дело возбуждено после пожара в Тобольске, где пострадали три человека, сообщает региональный СК.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в жилом доме, из-за чего начался крупный пожар.

Вечером 14 сентября в Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме, в результате чего здание загорелось. ЧП произошло в поселке Семендер, который является частью дагестанской столицы. Дом расположен на улице Елизарова. В пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану заявляли, что сотрудники ведомства смогли эвакуировать 70 жильцов горящего дома. Позже сообщалось, что пожарные сумели локализовать возгорание в жилом доме в Махачкале на площади 600 квадратных метров.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.