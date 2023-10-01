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Над Джанкоем российские системы ПВО сбили ракету

Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитой над Джанкоем ракете

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Над Джанкоем силами российских систем противовоздушной обороны была сбита ракета, сообщил глава Крыма Сегей Аксенов.

По его данным, осколками от нее были повреждены складские помещения, однако никто не пострадал.

На месте находится глава администрации города Игорь Ивин.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — подчеркнул Аксенов.

По информации Минобороны РФ, 1 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края.

Также в одном из районов Смоленска сбили три украинских беспилотника, сообщал губернатор Смоленска Василий Анохин.

29 сентября Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 беспилотников в Курской и Калужской областях.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.

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