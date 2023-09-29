В российском регионе изъяли колбасу с геномом вируса африканской чумы свиней

В торговых точках Удмуртии в сентябре изъяли около 90 кг колбасных продуктов с геномом вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом изданию IZHLIFE рассказала представитель Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Ксения Мокрецова.

Мокрецова уточнила, что под проверку попали изделия «ТД Кущевский», «Владимирский стандарт» и «Стародворские колбасы» — в некоторых видах продукции был найден геном вируса АЧС. Чиновница подчеркнула, что инфекция не представляет опасности для человека, а также добавила, что часть изъятой продукции уже утилизировали.

Ранее колбасу с африканской чумой свиней нашли в магазинах Санкт-Петербурга.