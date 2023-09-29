В Алтайском крае 18 человек пойдут под суд по делу о мошенничестве со страховщиками

В Алтайском крае завершено расследование по делу, в котором ОПГ обвиняют в обмане 13 страховых компаний. Об этом сообщает управление СК по региону.

По версии правоохранителей, в период с 2016 по 2022 год организованная преступная группа с помощью врача-нейрохирурга получала фиктивные документы, в которых медик фиксировал травмы.

После этого подсудимые обращались в компании и таким образом похищали у них деньги. Таким образом они украли у страховых организаций более 12 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере страхования. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. На имущество 18 участников наложен арест.

Ранее в Ленобласти женщина перевела мошенникам 13 миллионов рублей.