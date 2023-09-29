Супруги из Японии рассказали, что никогда не жили вместе, несмотря на брак

Супруги из Японии рассказали, что никогда не жили вместе, несмотря на то, что женаты, пишет Oddity Central. Такой подход к браку устраивает как мужчину, так и женщину.

Хироми Такеда характеризует себя как сильную, независимую женщину, работающую фитнес-тренером в спортзале. Ее муж Хидеказу — бизнес-консультант, который большую часть времени проводит за компьютером. Несмотря на разный образ жизни, супруги говорят, что любят друг друга, но живут по отдельности в разных домах.

«Я редко ночую вместе с женой», — рассказывает Хидезаку.

Женщина тоже рассказала, что когда ее муж дома, она не может заниматься некоторыми вещами, и это ее напрягает. Кроме того, у пары есть общий ребенок, который живет с Хироми. Супруги шутят, что некоторые соседи и правда думают, что они в разводе.

«Мы с мужем оба довольны нашей нынешней жизнью», — добавила Такеда.

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