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Супруги из Японии рассказали, что никогда не жили вместе, несмотря на брак

Oddity Central: муж и жена из Японии не живут вместе, несмотря на брак

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Shutterstock

Супруги из Японии рассказали, что никогда не жили вместе, несмотря на то, что женаты, пишет Oddity Central. Такой подход к браку устраивает как мужчину, так и женщину.

Хироми Такеда характеризует себя как сильную, независимую женщину, работающую фитнес-тренером в спортзале. Ее муж Хидеказу — бизнес-консультант, который большую часть времени проводит за компьютером. Несмотря на разный образ жизни, супруги говорят, что любят друг друга, но живут по отдельности в разных домах.

«Я редко ночую вместе с женой», — рассказывает Хидезаку.

Женщина тоже рассказала, что когда ее муж дома, она не может заниматься некоторыми вещами, и это ее напрягает. Кроме того, у пары есть общий ребенок, который живет с Хироми. Супруги шутят, что некоторые соседи и правда думают, что они в разводе.

«Мы с мужем оба довольны нашей нынешней жизнью», — добавила Такеда.

Ранее супруги из США нашли в коляске ребенка ядовитую змею.

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