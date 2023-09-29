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В Петербурге иностранца задержали за интимную переписку с 12-летней школьницей

Mash: в Петербурге иностранец преследовал школьницу и отправлял ей интимные фото

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Shutterstock

В Петербурге уроженца Узбекистана подозревают в домогательствах в отношении 12-летней девочки и ее подруги. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Об инциденте рассказала мать пострадавшей. По словам женщины, несколько дней назад к ее дочери начал приставать мужчина, который представился Дилшодом.

Несмотря на отказ девочки, иностранец решил узнать ее номер телефона. Для этого он подкараулил ее брата и с помощью угроз получил желаемое. После этого девочка начала получать сообщения сомнительного содержания.

Затем дочь пожаловалась матери, но мигрант продолжил отправлять школьнице сообщения и фото, на которых он запечатлен в голом виде.

В результате мужчину задержали после обращения женщины в полицию. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге курьера-мигранта избили и ограбили после дорожного конфликта.

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