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Росавиация рассказала авиакомпаниям о риске ареста самолетов за границей

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на самолетах ГТЛК

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Максим Блинов/РИА Новости

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) порекомендовало российским авиакомпаниям не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в авиаотрасли.

По словам собеседника, такое предупреждение сделали в связи с рисками ареста воздушных судов иностранных дочерних компаний ГТЛК, проходящих процедуру банкротства.

Уточняется, что это не касается рейсов в Белоруссию и Турцию.

27 сентября Росавиация распространила по перевозчикам циркуляр с требованием обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода. Таким образом в ведомстве планируют бороться с практикой посадок самолетов в непредназначенных для этого местах, например, в поле.

В начале сентября Росавиация сообщала, что Российская Федерация и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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