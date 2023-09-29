Росавиация рассказала авиакомпаниям о риске ареста самолетов за границей

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) порекомендовало российским авиакомпаниям не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в авиаотрасли.

По словам собеседника, такое предупреждение сделали в связи с рисками ареста воздушных судов иностранных дочерних компаний ГТЛК, проходящих процедуру банкротства.

Уточняется, что это не касается рейсов в Белоруссию и Турцию.

27 сентября Росавиация распространила по перевозчикам циркуляр с требованием обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода. Таким образом в ведомстве планируют бороться с практикой посадок самолетов в непредназначенных для этого местах, например, в поле.

В начале сентября Росавиация сообщала, что Российская Федерация и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.