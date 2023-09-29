В США родители нашли в коляске ребенка ядовитую змею, пишет New York Post. Рептилия была настроена агрессивно и попыталась напасть на отца.

Как рассказала Отэм Мейдлоу, ее муж оставил двери гаража, где стояла коляска, открытыми. Видимо, этим и воспользовалась ядовитая медноголовая змея, заползшая в детскую люльку. Когда мужчина заметил рептилию, она попыталась на него напасть.

«Муж отпрыгнул назад и ударил машину», — рассказывает американка.

В конце концов супругу Отэм удалось избавиться от змеи без помощи специалистов — с помощью нескольких ударов лопатой. Специалисты добавили, что рептилия, заползшая в коляску, не опасна для человека, несмотря на свою токсичность. Как правило, от их яда люди могут испытывать сильную боль и чувство жжения около укуса.

Ранее в США девушка-курьер пострадала от укуса гремучей змеи, оставляя посылку у двери дома.