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Родители нашли в коляске ребенка ядовитую змею

New York Post: пара из США нашла в коляске своего ребенка ядовитую змею

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Autumn Maidlow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США родители нашли в коляске ребенка ядовитую змею, пишет New York Post. Рептилия была настроена агрессивно и попыталась напасть на отца.

Как рассказала Отэм Мейдлоу, ее муж оставил двери гаража, где стояла коляска, открытыми. Видимо, этим и воспользовалась ядовитая медноголовая змея, заползшая в детскую люльку. Когда мужчина заметил рептилию, она попыталась на него напасть.

«Муж отпрыгнул назад и ударил машину», — рассказывает американка.

В конце концов супругу Отэм удалось избавиться от змеи без помощи специалистов — с помощью нескольких ударов лопатой. Специалисты добавили, что рептилия, заползшая в коляску, не опасна для человека, несмотря на свою токсичность. Как правило, от их яда люди могут испытывать сильную боль и чувство жжения около укуса.

Ранее в США девушка-курьер пострадала от укуса гремучей змеи, оставляя посылку у двери дома.

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