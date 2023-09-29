Воровка вернулась в ограбленный магазин, чтобы забрать забытый телефон

В США воровка вернулась в ограбленный магазин, чтобы забрать свой забытый телефон, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, две женщины ограбили маникюрный магазин, нанеся ущерб в размере $600. Через несколько минут напарницы вернулись обратно — одна из них забыла на месте преступления свой телефон. Продавщица предложила вернуть устройство взамен украденных товаров, но воровка напала на женщину и силой забрала гаджет.

Подозреваемые покинули место преступления на автомобиле и были задержаны спустя несколько минут, примерно в двух километрах от магазина. Сообщается, что 24-летняя Кайдрианна Хол и 19-летняя Серенади Бэнкс были обвинены в ограблении и заключены под стражу. На данный момент женщины содержатся в окружной тюрьме и ждут приговора суда.

Ранее в США грабитель начал пить бензин при полицейских, чтобы избежать ареста.