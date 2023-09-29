В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Инфраструктурный объект поврежден на территории Харьковской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что российские войска нанесли удар по городу Купянску. При этом Синегубов не стал уточнять, какой именно объект получил урон в результате атаки.

«Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших», — сообщил глава областной военной администрации.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года. Соответствующий приказ поступил через два дня после того, как на Крымском мосту произошел теракт. По оценкам российских властей, за взрывами на переправе стоят спецслужбы Украины.

Согласно имеющейся информации, под удары попадают объекты энергетики и военного управления. То же касается объектов связи и оборонной промышленности. С момента начала данной операции в разных регионах Украины ежедневно объявляется воздушная тревога.

Утром 29 сентября сирены сработали на территории Харьковской и Днепропетровской областей. Особый режим продолжал действовать около 20 минут, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты для оповещения населения.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в украинском городе Николаеве.