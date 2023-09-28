Аниматор заявил в полицию на семилетнюю девочку

В Донецке аниматор в костюме белого медведя обратился в полицию после детского дня рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Донецкий аниматор заявил, что на детском дне рождения его избила и ударила в глаз семилетняя девочка. Инцидент попал на видео, которое снимали родители маленького именинника.

На кадрах ролика огромный белый медведь обнимает виновника торжества, в этот момент к медведю в объятия бросается девочка. Аниматор прервал выступление и заявил, что получил от ребенка удар в глаз, ему пришлось вызывать скорую и полицию.

Артист потребовал, чтобы с родителями девочки провели профилактическую беседу. В ответ ее мать пожаловалась на аниматора, сообщив, что он сильно прижимал именинницу к стене.

Администрация сервиса, предоставлявшего услуги, удалила ее комментарии, а оскорбленный артист написал второе заявление в полицию, в котором обвинил женщину в клевете.

Ранее во Владивостоке учитель физкультуры ударил ребенка и начал его душить в школьном кабинете.