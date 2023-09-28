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Работник пожаловался, что ему урезали зарплату из-за того, что он застрял в лифте

NDTV: американец пожаловался, что ему урезали зарплату после того, как он застрял в лифте

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Мужчина из США пожаловался, что ему урезали зарплату после того, как он застрял в лифте, пишет NDTV.

Как рассказал мужчина, лифт остановился из-за внезапного отключения света во всем доме. Он попытался позвонить и сообщить о случившемся, но мобильная сеть работала с перебоями, поэтому дозвониться до отдела кадров получилось только спустя некоторое время.

«Меня вытащили из лифта через три часа», — вспоминает американец.

После этого мужчине сообщили, что он опоздал на работу, поэтому ему урежут зарплату в этом месяце. Несмотря на все доводы сотрудника, что он задержался не по своей вине, ему не пошли навстречу.

Американец добавил, что собрал доказательства остановки лифта и записал разговор с сотрудницей отдела кадров, чтобы обжаловать решение и сокращении зарплаты в суде.

Ранее в США спорткар Ferrari Roma упал в шахту лифта дилерского центра.

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