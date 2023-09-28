ГД в первом чтении приняла проект закона о наказании за пропаганду экстремизма

Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект, в котором предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет за пропаганду и оправдание экстремизма. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно имеющейся информации, законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ГД еще в июле 2023 года.

При одобрении данной законодательной инициативы изменения будут внесены в ст. 280 УК РФ. Публичное оправдание или призывы к экстремистской деятельности могут обернуться для нарушителя штрафом в размере до 300 тыс. рублей и лишением свободы сроком до четырех лет. Если злоумышленник использовал для достижения своих целей интернет, его предлагается лишать свободы на срок до пяти лет.

«Под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», — уточняется в тексте документа.

К пропаганде подобной деятельности авторы законопроекта отнесли распространение материалов, способствующих формированию у граждан идеологии экстремизма. То же касается информации, направленной на убеждение людей в допустимости соответствующих поступков.

Ранее стало известно, какие законопроекты депутаты Госдумы рассмотрят в осеннюю сессию.