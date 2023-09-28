Пастор зашел в клетку со львами, чтобы продемонстрировать «Божественную защиту»

В Африке пастор зашел в клетку со львами, чтобы продемонстрировать собравшимся «Божественную защиту», пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, пастора зовут Дэниэл, он из Нигерии. Мужчина зашел в клетку ко львам, чтобы убедить прихожан, что он находится под защитой Бога, поэтому с ним ничего не случиться, даже в окружении хищников. Кроме того, мужчина засунул руку в пасть одному из животных.

Однако людей поступок пастора не впечатлил. Собравшиеся решили, что мужчина зашел к дрессированным и сытым львам, поэтому им было все равно на человека. Пользователи соцсетей тоже решили, что Дэниэл спланировал заранее свою уловку.

«Да это какая-то шутка», — пишут комментаторы.

Ранее в США на полтора года осудили пастора, погасившего свои игорные долги за счет пожертвований церкви.