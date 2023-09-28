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В Бурятии ослабят запрет на использование дронов

Минтранс Бурятии: в регионе ослабят запрет на использование беспилотников

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Shutterstock

Правительство Республики Бурятия планирует ослабить запрет на использование беспилотников, который был введен в октябре 2022 года. Об этом сообщило региональное Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

В заявлении говорится, что подготовка соответствующего указа уже завершена. Документ должен вступить в силу в день его публикации на официальном портале администрации Бурятии.

«Ограничение полетов БПЛА в Бурятии оставят только над объектами топливно-энергетического комплекса и объектами, принадлежащими Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии России», — указано в публикации.

В ведомстве уточнили, что органы государственной и местной властей смогут использовать дроны без каких-либо ограничений. То же касается организаций, выполняющий государственный оборонный заказ или подписавших договор с правительственными структурами.

Согласно имеющейся информации, бурятские власти решили ослабить запрет на полеты БПЛА из-за поручения президента РФ Владимира Путина о развитии беспилотной авиации в стране. До этого глава государства распорядился, чтобы в ряде пилотных регионов были организованы соответствующие мероприятия.

Ранее в кабинете министров России заявили о выделении специальной полосы радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками.

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