Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дайвер задохнулся в сточной трубе во время чистки бассейна в Москве

Дайвер задохнулся, застряв в сточной трубе во время чистки бассейна в Москве

close
100%
Depositphotos

Дайвер в Москве во время чистки бассейна на Мичуринском проспекте застрял в сточной трубе и задохнулся. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Сообщается, что специалист погрузился на глубину шести метров, чтобы очистить бассейн. Однако руку дайвера затянуло в сточную трубу, а выбраться самостоятельно он не смог.

«Когда кислород закончился, сотрудник бассейна просто задохнулся», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дайвера чуть не задушил гигантский осьминог. Дайверы из Канады Майкл Маркотт и Стюарт Селдон исследовали морские глубины рядом с побережьем Британской Колумбии, когда наткнулись на гигантского тихоокеанского осьминога. Мужчины решили не упускать момент и сделать несколько фото с животным, но все пошло не по плану.

Когда Стюарт подплыл к осьминогу, держа в руке камеру, тот начал обвивать его щупальцами, подбираясь к шее. Через несколько мгновений подводный монстр заметил Майкла и переключил свое внимание на другого мужчину. После этого осьминогу, видимо, стало скучно, и он в итоге уплыл, оставив дайверов в покое.

Ранее биологи обнаружили у осьминогов аналог «отпечатков пальцев» на шкуре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях