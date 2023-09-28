Дайвер задохнулся в сточной трубе во время чистки бассейна в Москве

Дайвер в Москве во время чистки бассейна на Мичуринском проспекте застрял в сточной трубе и задохнулся. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Сообщается, что специалист погрузился на глубину шести метров, чтобы очистить бассейн. Однако руку дайвера затянуло в сточную трубу, а выбраться самостоятельно он не смог.

«Когда кислород закончился, сотрудник бассейна просто задохнулся», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дайвера чуть не задушил гигантский осьминог. Дайверы из Канады Майкл Маркотт и Стюарт Селдон исследовали морские глубины рядом с побережьем Британской Колумбии, когда наткнулись на гигантского тихоокеанского осьминога. Мужчины решили не упускать момент и сделать несколько фото с животным, но все пошло не по плану.

Когда Стюарт подплыл к осьминогу, держа в руке камеру, тот начал обвивать его щупальцами, подбираясь к шее. Через несколько мгновений подводный монстр заметил Майкла и переключил свое внимание на другого мужчину. После этого осьминогу, видимо, стало скучно, и он в итоге уплыл, оставив дайверов в покое.

Ранее биологи обнаружили у осьминогов аналог «отпечатков пальцев» на шкуре.