Мужчина упал с высоты 47-го этажа и выжил

В США мойщик окон упал с высоты 47-го этажа и остался жив, пишет LADBible. Чтобы вернуться к полноценной жизни, мужчине пришлось перенести десяток операций.

Как рассказал Альсидес Морено, приехавший в Нью-Йорк из Эквадора, он мыл окна на одном из небоскребов. Тросы, удерживающие платформу, на которой стоял рабочий, соскользнули с точки крепления, и мужчина полетел вниз с высоты 47-го этажа. Ему на помощь прибежали очевидцы инцидента.

К их удивлению, Альсидес был жив. Приехавшие врачи доставили его в больницу и поместили в искусственную кому. После обследования выяснилось, что у Морено были травмы мозга, позвоночника, груди, а также переломы ребер, правой руки и обеих ног.

Мужчина пришел в себя спустя три недели после падения. Несмотря на то, что инцидент произошел в 2007 году, Морено в недавнем интервью признался, что до сих пор не может полностью оправиться от случившегося.

Альсидес перенес десятки операций, чтобы снова начать ходить. Мужчина добавил, что не может больше бегать, но благодарен, что остался жив.

Ранее в Таиланде отдыхающий выпал с пятого этажа и выжил.