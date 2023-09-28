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Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России

Shot: украинская ДРГ совершила попытку прорваться в Белгородскую область

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Vadim Ghirda/AP

Украинская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Они подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району», — говорится в публикации.

По данным Shot, российские военнослужащие отбивают атаку. Уточняется, что в населенном пункте Теребрено жители прячутся в подвалах.

«Был артобстрел. Некоторых жителей эвакуировали в ПВР», — отмечается в сообщении.

21 сентября Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Российской Федерации обезвредили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславском в Херсонской области.

До этого российские военнослужащие вычислили группу диверсантов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и обратили ее в бегство.

Ранее в Минобороны России заявили о нанесении удара по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

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