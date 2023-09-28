Более 65 тыс. беженцев приехали в Армению из-за военных действий в Карабахе

С начала азербайджанской антитеррористической операции из Нагорного Карабаха в Армению перебрались 65 036 беженцев, преимущественно этнических армян. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, передает ТАСС.

Отмечается, что такие цифры зафиксированы по состоянию на 7:00 (6:00 мск) 28 сентября.

По данным властей Армении, до последнего обострения в Нагорном Карабахе проживали 120 тысяч человек.

Накануне сообщалось о прибытии в Армению 42,5 тысяч беженцев из нагорнокарабахского региона.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.