В Госдуме вновь пытаются отменить штрафы за лайки в социальных сетях

Законопроект об отмене штрафов за лайки в социальных сетях был вновь разработан в Госдуме депутатами фракции «Новые люди» и повторно отправлен на отзыв в российское правительство. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Депутаты предложили дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, штраф за которые составляет от 10 000 до 500 000 рублей, примечанием, что под действиями, направленными на возбуждение ненависти или вражды, не могут пониматься выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете. Такое же примечание предлагается и к статье за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил или добровольческих формирований.

Фракция «Новые люди» разработала новый законопроект в целях гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по подобным делам. Депутаты отметили, что в последнее время фиксируется рост привлечения граждан к ответственности по этим двум статьям.

Первый раз законопроект был отправлен на отзыв в правительство в марте этого года. Но правительство законопроект не поддержало.

Газета отмечает, что одним из авторов нового законопроекта является вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

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