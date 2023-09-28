Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме вновь пытаются отменить штрафы за лайки в социальных сетях

«Ведомости»: в Госдуме предложили отменить штрафы за лайки в социальных сетях

close
100%
Shutterstoke

Законопроект об отмене штрафов за лайки в социальных сетях был вновь разработан в Госдуме депутатами фракции «Новые люди» и повторно отправлен на отзыв в российское правительство. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Депутаты предложили дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, штраф за которые составляет от 10 000 до 500 000 рублей, примечанием, что под действиями, направленными на возбуждение ненависти или вражды, не могут пониматься выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете. Такое же примечание предлагается и к статье за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил или добровольческих формирований.

Фракция «Новые люди» разработала новый законопроект в целях гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по подобным делам. Депутаты отметили, что в последнее время фиксируется рост привлечения граждан к ответственности по этим двум статьям.

Первый раз законопроект был отправлен на отзыв в правительство в марте этого года. Но правительство законопроект не поддержало.

Газета отмечает, что одним из авторов нового законопроекта является вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Ранее врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что злоупотребление социальными сетями может привести к тому, что у детей начнет развиваться «цифровое слабоумие» (digital-деменция) и ряд психических расстройств.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях