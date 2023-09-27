Народный артист Дмитрий Певцов рассказал о своем отношении к спецоперации

Народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов дал ряд интервью изданиям новых российских территорий, в которых рассказал о своем отношении к спецоперации и своей жизни под западными санкциями.

Так, в интервью «Луганскому информационному центру» он заявил, что события в Донбассе уже воспеты в талантливых стихах и в будущем лягут в основу новых фильмов.

«События, которые происходят на Донбассе, в первую очередь, рождают стихотворный взрыв, поэтический. И сейчас, действительно, именно там, из этого региона, летят во все стороны мира и нашей страны удивительные, пронзительные, талантливые стихи», — приводятся слова артиста в Telegram-канале издания.

В интервью «Донецкому агентству новостей» Певцов отметил, что у него нет заграничного паспорта, а также рассказал об отсутствии банковских счетов за пределами РФ.

«У меня нет заграничного паспорта давно, кроме дипломатического. Ну, а нашу страну и в 10 жизней не объездить. И по размерам, и по удивительным совершенно красивым местам, и достопримечательностям, и по людям, по национальностям, которые у нас живут, по обрядам, обычаям, народам и народностям. Это бесконечное путешествие», — сказал он.

Также артист сообщил, что не имеет банковских счетов вне России. «Уж никаких счетов за границей никогда у меня не было и быть не могло», — отметил он.

В свою очередь, в интервью «Херсонскому агентству новостей» он рассказал об отношении к санкционной политике западных стран.

«Что касается санкций, я не знаю, что это такое. Лично я их не чувствую. Санкции никоим образом меня не касаются... Это, знаете, как пыль для летчика. Понимаете? Вот сравнение более чем адекватное», — заявил артист.

В издании напомнили, что Певцов фигурирует в санкционных списках стран НАТО с 26 февраля 2022 года.