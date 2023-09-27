Воспитателя детсада подозревают в попытке удушения девочки

В поселке Новогорелово в Ленобласти педагога дошкольного учреждения подозревают в попытке удушения воспитанницы. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратился отец девочки, посещающей один из детских садов в Новогорелово. Забирая ребенка домой из группы, он обнаружил на шее дочери царапины и синяки, напоминающие след от удушения.

Мужчина обратился к заведующей дошкольным учреждением, где ему заявили, что воспитателя, который мог душить ребенка, уже уволили.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Ленобласти. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По данным 47news, педагог работала в группе с особенными детьми.

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