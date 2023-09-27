Блогершу Лерчек оштрафовали на 124 млн руб. после возмещения неуплаченных налогов

Блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, оштрафовали на 124 млн рублей за неуплату налогов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 18 сентября суд назначил блогерше максимальный штраф в размере 40% от суммы неуплаченных ранее налогов, которая составила 311 млн рублей. Чекалина с мужем полностью возместили государству эту сумму в рамках уголовного дела в мае.

Супруги готовы выплатить назначенный судом штраф, отмечает Shot, но не могут этого сделать — уголовное дело не закрыто, а имущество Чекалиных арестовано. С даты назначения штрафа у них есть месяц на его оплату, далее начнется начисление пени.

«Родина сказала — значит оплатим», — сообщил позицию Чекалиных их адвокат, передает Telegram-канал.

Отмечается, что для снятия ареста с имущества супругов необходимо прекращение уголовного дела, которое не будет закрыто, пока Лерчек с мужем не выплатят штраф. Адвокаты пары ходатайствовали о снятии ареста в СК РФ.

Ранее ФНС увеличила задолженность семьи Лерчек на два миллиона рублей.