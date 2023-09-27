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Блогершу Лерчек оштрафовали на 124 млн руб. после возмещения неуплаченных налогов

Shot: блогершу Чекалину (Лерчек) оштрафовали на 124 млн руб. за неуплату налогов

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, оштрафовали на 124 млн рублей за неуплату налогов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 18 сентября суд назначил блогерше максимальный штраф в размере 40% от суммы неуплаченных ранее налогов, которая составила 311 млн рублей. Чекалина с мужем полностью возместили государству эту сумму в рамках уголовного дела в мае.

Супруги готовы выплатить назначенный судом штраф, отмечает Shot, но не могут этого сделать — уголовное дело не закрыто, а имущество Чекалиных арестовано. С даты назначения штрафа у них есть месяц на его оплату, далее начнется начисление пени.

«Родина сказала — значит оплатим», — сообщил позицию Чекалиных их адвокат, передает Telegram-канал.

Отмечается, что для снятия ареста с имущества супругов необходимо прекращение уголовного дела, которое не будет закрыто, пока Лерчек с мужем не выплатят штраф. Адвокаты пары ходатайствовали о снятии ареста в СК РФ.

Ранее ФНС увеличила задолженность семьи Лерчек на два миллиона рублей.

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