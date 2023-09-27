В гараже у россиянина нашли танковое оружие и снаряды

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве заявили, что в столице задержали заподозренного в незаконном хранении оружия 53-летнего россиянина. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В публикации отмечается, что в гараже мужчины на улице Василия Ботылева представители правоохранительных органов обнаружили и изъяли конструктивно схожие с патронами предметы в количестве 828 штук. Также полицейские нашли танковое орудие, противотанковые ружья, снаряды, гранаты и мины.

Столичные следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 221.1 и части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

До этого на северо-западе Москвы сотрудники полиции обнаружили в квартире у пенсионера склад патронов от автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.