Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В гараже у россиянина нашли танковое оружие и снаряды

В Москве задержали россиянина, хранившего в гараже танковое оружие

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве заявили, что в столице задержали заподозренного в незаконном хранении оружия 53-летнего россиянина. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В публикации отмечается, что в гараже мужчины на улице Василия Ботылева представители правоохранительных органов обнаружили и изъяли конструктивно схожие с патронами предметы в количестве 828 штук. Также полицейские нашли танковое орудие, противотанковые ружья, снаряды, гранаты и мины.

Столичные следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 221.1 и части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

До этого на северо-западе Москвы сотрудники полиции обнаружили в квартире у пенсионера склад патронов от автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях