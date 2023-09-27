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Бойцы ВСУ второй раз за сутки обстреляли Шебекинский район Белгородской области

Гладков: украинские военные повторно обстреляли белгородское село Большетроицкое

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Село Большетроицкое, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, второй раз за сутки подверглось обстрелу со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее осколки украинских снарядов повредили четыре жилых дома, которые находятся в частном секторе.

«Выбиты окна, посечены фасады, заборы и хозпостройки», — уточнил Гладков.

Он добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб. Кроме того, специалисты проводят подомовой обход территории с целью уточнения последствий обстрела.

Утром 27 сентября губернатор Белгородской области сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Большетроицкое. По данным главы региона, во время обстрела один мужчина получил травмы — в тот момент он косил траву на своем участке и не успел дойти до укрытия.

Прибывшие на место врачи доставили пострадавшего жителя в городскую больницу №2 в Белгороде. У гражданина диагностировали осколочные ранения бедра.

Ранее в Белгородской области заявили, что за последние сутки украинские солдаты 130 раз обстреляли территорию региона.

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Обстрелы Белгородской области
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