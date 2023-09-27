В Москве полиция пресекла работу нелегальных пунктов обмена валют

В Москве полиция накрыла пункт обмена валют, в котором сотрудники вели незаконную деятельность. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, подозреваемые занимались обменом валюты «по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам» в четырех офисных помещениях.

Таким образом, по предварительной информации, они могли получить 50 миллионов рублей. При этом, во время следствия, одна из подозреваемых попыталась избавиться от доказательств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении банковской деятельности без регистрации и разрешения. На данный момент троим подозреваемым суд запретил совершать «определенные действия».

Ранее в Самарской области на экс-сотрудниц банка завели уголовное дело после хищения 114 миллионов рублей у клиентов.