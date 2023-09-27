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В Нижнем Новгороде из младенца достали расстегнутую булавку

В Нижнем Новгороде младенец проглотил расстегнутую булавку с подвеской-оберегом

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ДГКБ №1/VK

В Нижнем Новгороде врачи успешно извлекли проглоченную ребенком булавку. Об этом сообщает Нижегородская детская городская больница №1.

На данный момент неизвестно, при каких условиях инородный предмет оказался в руках у ребенка. О том, что это булавка с подвеской-оберегом, медики узнали после того, как провели обследование.

«На рентгеновском снимке оказалось, что булавка расстегнута», — сообщается в публикации.

В результате врачи извлекли инородный предмет, когда ребенок был под наркозом. При этом внутренние органы повреждены не были. О состоянии младенца после произошедшего не сообщается.

Ранее в Челябинске спасли ребенка, который вставил себе в глаз часть игрушки.

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