Комитет по туризму Москвы оценил туристический поток из Китая

Количество туристов из Китая возросло в Москве в нынешнем году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в шесть раз, заявил и.о. первого замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председателя столичного Комитета по туризму Евгений Козлов. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 27 сентября, прошла пленарная сессия в рамках конференции «Туризм Москвы».

«Китай сейчас на первом месте по въездному потоку из стран дальнего зарубежья, в том числе и в первую очередь с деловыми целями», — пояснил Козлов.

По его словам, каждую неделю осуществляется 50 рейсов из Москвы в Китай.

«Китайцев у нас сейчас в шесть раз больше, чем было в прошлом году, сравнивая с аналогичным периодом», — подчеркнул представитель Комитета по туризму российской столицы.

До этого стало известно, что срок введения электронных путевок операторами по въездному туризму перенесут. В Минэкономразвития пояснили, что перенос сроков позволит компаниям без дополнительной нагрузки сосредоточиться на успешном завершении летнего сезона.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.