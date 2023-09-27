В Петербурге человек в черном попытался поджечь военкомат и сбежал

В Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестного, который попытался поджечь здание военкомата. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Крупской. Около семи часов утра к военному комиссариату подошел человек и бросил зажигательную смесь в здание.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, человек в черной одежде снимал происходящее на телефон. Для чего ему необходим этот ролик, на данный момент неизвестно. После этого он схватил свой пакет с неизвестным содержимым и сбежал.

Его разыскивают. Во время поджога огонь не разгорелся и потух.

Ранее в Благовещенске задержали двух человек за фото с коктейлем Молотова у военкомата.