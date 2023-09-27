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В Челябинске компания молодых людей с собакой избила мужчину во дворе жилого дома

Трое человек избили мужчину ногами у подъезда многоэтажки в Челябинске

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Челябинске неизвестные втроем напали на молодого человека. Видео инцидента опубликовал 26 сентября Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Избиение, попавшее на камеру видеонаблюдения, произошло у дома на улице Братьев Кашириных. Судя по кадрам, сначала собака одного из нападавших начала лаять на пострадавшего, а затем к ее хозяину присоединились еще двое человек, и мужчина оказался на земле.

Хулиганы продолжили избивать руками и ногами местного жителя, а когда тот пытался уйти, догоняли и вновь наносили ему удары. В итоге злоумышленники покинули место происшествия, оставив жертву избиения лежать у подъезда.

Пострадавший уверен, что причин для нападения на него не было. Он попросил помощи в поиске хозяина собаки и его сообщников.

Ранее в Челябинске мужчину избили за то, что он сбежал из больницы.

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