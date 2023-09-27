В России ожидается подорожание блюд японской кухни

В ближайшие дни в российских ресторанах и суши-барах цены на суши и роллы поднимутся до 14%. Об этом сообщает газета «Известия».

Причиной увеличения цены является наблюдаемый с июня этого года постоянный рост стоимости всего сырья. Так, лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%. Рост цен на курицу за последнее время составил 30-50%. Издание отмечает, что чрезвычайно большой улов горбуши не привел к снижению ее стоимости.

Кроме того, понижение курса рубля вызвало подорожание всего импорта, в том числе относящемуся к японскому направлению. Так, нори, креветки, угорь подорожали более чем на 30%.

По словам экспертов, одной из причин подорожания суши и роллов может стать дефицит лосося. В России имеются всего два рыбзавода, где занимаются разведением лосося. Один из них сейчас находится на профилактике. Из-за того, что спрос на лосось остался прежним, а его количество уменьшилось, цены на него выросли на 10-15%.

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