Температура в Москве может побить рекорд 123-летней давности

В пятницу, 29 сентября, в Москве ожидается потенциально самая теплая температура за всю историю метеонаблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что ожидается до +24 градусов по Цельсию.

Рекордно высокая температура для этого дня, 23,3 градуса, была зафиксирована в 1900 году. Вильфанд отметил, что будет ли побит этот рекорд или нет, станет известно только в пятницу, но это свидетельствует о том, насколько будет тепло.

Он также добавил, что и другие дни недели в Москве будут достаточно теплыми, с температурой от +17 до +22 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что последний пик тепла в Москве будет в конце сентября. По его словам, в последние дни сентября температура в столице будет около 16-21°C. 29 сентября воздух прогреется до 19-24°C.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.