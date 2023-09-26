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Российские силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Брянской областью

Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотника в Брянской области

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Shutterstock

В Брянской области пресечена попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В вечернее время около 18.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА», — уточнили в министерстве.

В ведомстве обратили внимание, что атаковать российскую территории пытался дрон самолетного типа.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

До этого в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Украины.

Накануне стали известны подробности о рухнувшем в Брянске украинском беспилотнике. БПЛА самолетного типа упал, не долетев 900 метров до местного дизельного завода.

25 сентября беспилотники массово атаковали Белгородскую область. Министерство обороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили семь беспилотников над регионом.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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