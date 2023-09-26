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Видео с пьяной дракой украинского делегата и бармена оказалось фейком

USA Today подаст в суд на X за фейк о пьяном украинском делегате

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Телерадиокомпания USA Today опровергла сообщения о том, что причастна к публикации видео, на котором якобы фигурировал нетрезвый член украинской делегации в Нью-Йорке.

Ранее в сети появилось видео, на котором пьяный мужчина, якобы являющийся офицером безопасности украинской делегации, стал требовать у посетителей бара выкриков «Слава Украине!» После их отказа он набросился на бармена. «Охранник украинской делегации в США устроил пьяную драку в баре», — говорилось в подписи к видео.

«Видео содержит логотип и выполнено в аналогичном стиле, но создано не USA TODAY. USA TODAY не опубликовало ни одного видео или сюжета, сообщающего о таком инциденте», — говорится в письменном заявлении компании.

Там отметили, что видео репостнули 40 раз менее чем за сутки, а аналогичные кадры в Telegram были просмотрены более 130 тысяч раз.

«Видео, получившее распространение в X (ранее Twitter) с использованием логотипа и брендинга USA TODAY, является фейком <...> Мы подали на платформу иск о дезинформации, чтобы остановить [ее] немедленное распространение», — заявил представитель USA TODAY.

Зеленский на прошлой неделе посетил США в рамках поездки, которая включала выступление 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Ранее в США рассказали, чем для Украины может обернуться поставка тактических ракет ATACMS.

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