В Башкирии осудили школьника, устроившего поножовщину на выпускном

В Башкирии суд вынес приговор подростку, который устроил поножовщину во время празднования выпускного. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в конце мая, недалеко от села Алаторка. Компания девятиклассников отмечала выпускной на природе, где они готовили шашлыки.

Во время праздника между тремя подростками возник конфликт. В результате 15-летний школьник ударил ножом одного юношу в живот, другого – в грудь.

Иглинский районный суд признал молодого человека виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одноклассников. Его приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

Помимо этого, школьника обязали выплатить 150 тысяч рублей одному из пострадавших.

Ранее музыкант Бари Алибасов подал в суд из-за того, что у него тормозит World of Tanks.