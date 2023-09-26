Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Башкирии осудили школьника, устроившего поножовщину на выпускном

В Башкирии устроивший поножовщину на выпускном подросток получил условный срок

close
100%
Freepik.com

В Башкирии суд вынес приговор подростку, который устроил поножовщину во время празднования выпускного. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в конце мая, недалеко от села Алаторка. Компания девятиклассников отмечала выпускной на природе, где они готовили шашлыки.

Во время праздника между тремя подростками возник конфликт. В результате 15-летний школьник ударил ножом одного юношу в живот, другого – в грудь.

Иглинский районный суд признал молодого человека виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одноклассников. Его приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

Помимо этого, школьника обязали выплатить 150 тысяч рублей одному из пострадавших.

Ранее музыкант Бари Алибасов подал в суд из-за того, что у него тормозит World of Tanks.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях