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Россиян предупредили об ограничении ввоза рыбной продукции из Японии

Россельхознадзор может ограничить поставки рыбопродукции из Японии

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Россельхознадзор рассматривает возможность ввода ограничения на поставки рыбопродукции из Японии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии», — уточнили в министерстве.

В ведомстве обратили внимание, что окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной.

До этого Россельхознадзор вводил режим усиленного контроля рыбной продукции из Японии.

В конце августа стало известно, что Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия вышла на первое место среди стран - экспортеров сурими — филе минтая, которое используется для производства пищевого продукта, на рынки Азии. Это связано с большей конкурентоспособностью российского продукта.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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