Россия пообещала ответ на расширение санкций со стороны Канады

Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором прокомментировало недавнее расширение санкционного списка правительством Канады.

«Враждебные действия правительства Канады, которое по части антироссийского санкционного ража пытается «превзойти» США, постоянно расширяя национальный «стоп-лист» за счет политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции и даже целых учебных заведений, разумеется, без ответа не останутся», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве пообещали предпринять шаги в контексте российско-канадских отношений, которые «по вине официальной Оттавы» переживают глубочайший кризис.

22 сентября МИД Канады сообщил о введении санкций против 42 российских физлиц и 21 юридического — среди них университеты МГИМО и ВШЭ, Российское географическое общество (РГО) и клуб «Валдай».

Ранее Канада заявила о планах передать Украине $482 млн и танки Leopard 2.