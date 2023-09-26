Врач рассказала, с какими продуктами опасно сочетать творог

Творог не стоит сочетать с мясом и рыбой. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, стоит избегать смешивания белков животного происхождения, иначе могут начаться проблемы с пищеварением, возникнуть гниение, брожение, раздражение, метеоризм.

«Еще одно нежелательное сочетание — творог с сахаром. Дело в том что он сам содержит лактозу — это молочный сахар. И если мы добавим еще сладости, то риск сахарного диабета усилится», — предупредила Мухина.

В середине сентября Марият Мухина говорила, что пожилым людям не стоит сочетать картофель с мясом, потому что в этом случае смешиваются тяжелая белковая пища и крахмалистый углеводный продукт. Эксперт посоветовала им сочетать мясо с овощами или с киноа, а картофель — исключить из рациона.

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин до этого говорил, что тыкву не стоит сочетать мясом, потому что оно может замедлить ее переваривание и усвоение.

Ранее врач перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать кофе.