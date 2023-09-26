Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Уфе более 100 туристов пожаловались на мошенничество туроператора

Shot: в Уфе турагент обманула клиентов почти на 20 млн рублей

close
100%
Depositphotos

В Уфе турагента подозревают в продаже недействительных путевок на популярные курорты Турции и Египта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам пострадавших, они обратились в компанию «Гранд-туризм», чтобы приобрести тур. Каждая поездка обходилась семьям в среднем около 250 тысяч рублей.

Организация существует уже несколько лет, но проблемы у клиентов появились только в августе. Управляющая компания сообщила россиянам о том, что они не смогут уехать в отпуск.

Когда недовольные семьи стали требовать деньги, женщина перестала брать трубку. Более того, после этого соцсети компании перестали обновляться, офис переехал с известного туристам адреса.

Всего от действий предполагаемой мошенницы пострадали более сотни клиентов, они купили путевок почти на 20 миллионов рублей. Все клиенты написали заявление в полицию и собираются подать в суд.

Ранее в Петербурге во время фотосессии с аниматором в костюме Петра I турист лишился денег.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях