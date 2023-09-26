В Уфе более 100 туристов пожаловались на мошенничество туроператора

В Уфе турагента подозревают в продаже недействительных путевок на популярные курорты Турции и Египта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам пострадавших, они обратились в компанию «Гранд-туризм», чтобы приобрести тур. Каждая поездка обходилась семьям в среднем около 250 тысяч рублей.

Организация существует уже несколько лет, но проблемы у клиентов появились только в августе. Управляющая компания сообщила россиянам о том, что они не смогут уехать в отпуск.

Когда недовольные семьи стали требовать деньги, женщина перестала брать трубку. Более того, после этого соцсети компании перестали обновляться, офис переехал с известного туристам адреса.

Всего от действий предполагаемой мошенницы пострадали более сотни клиентов, они купили путевок почти на 20 миллионов рублей. Все клиенты написали заявление в полицию и собираются подать в суд.

Ранее в Петербурге во время фотосессии с аниматором в костюме Петра I турист лишился денег.