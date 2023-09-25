При взрыве на бензоколонке в Карабахе пострадали сотни людей

При взрыве на заправке в Степанакерте пострадали сотни людей, пишет Telegram-канал Shot.

«Сотни раненых после мощного взрыва на заправке в Степанакерте просят о помощи — люди хотели заправиться, чтобы покинуть Нагорный Карабах, но произошло страшное ЧП», — говорится в сообщении.

По данным канала, местные жители ищут способы помочь и эвакуировать пострадавших, а также эвакуироваться самим.

Предварительно, на месте взорвался резервуар с бензином.

До этого сообщалось, что на бензоколонке в Нагорном Карабахе произошел взрыв.

До этого армянское агентство «Фактор» опубликовало фотографию массово уезжающих из Нагорного Карабаха жителей.

Кабмин Армении привел данные, что в страну уже въехали более 6,6 тысячи беженцев из Карабаха. 5580 человек уже прошли регистрацию, еще 1070 проходят идентификацию.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.