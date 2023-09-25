Москва и Минск крайне обеспокоены судьбой украинских детей в Европе

Москва и Минск крайне обеспокоены проблемами, с которыми сталкиваются украинские семьи в европейских странах. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что Запад выдвигает против России и Белоруссии необоснованные обвинения в якобы «насильственной депортации детей с Украины».

Дипломат напомнил, что Москва и Минск ведут колоссальную работу по воссоединению семей, защите и оказанию необходимой помощи детям, которые пострадали «от действий киевского режима». По словам Грызлова, здесь исключено злорадство. Наоборот, власти двух стран крайне обеспокоены проблемами, с которыми украинцы столкнулись в Европе.

«Каждый случай разъединения семей — это человеческая трагедия, в которой страдают <…> дети», — резюмировал посол России в Белоруссии.

20 сентября в Запорожье ответили на заявления Владимира Зеленского о «похищении» Россией детей. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов пояснил, что детей, с согласия родителей и со взрослыми сопровождающими, вывозят из прифронтовых регионов.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.