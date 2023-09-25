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Ассоциация крематориев: в России не узаконена работа сотен тысяч кладбищ

Глава ассоциации крематориев Сулоев: до 500 тыс. кладбищ в стране не учтены

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Vasily Fedosenko/Reuters

От 100 до 500 тыс. кладбищ в России являются неучтенными. При захоронении они не выдают никаких документов, заявил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев в пресс-центре НСН.

В разных структурах разные показатели по количеству кладбищ, отметил Сулоев. Так, в Минстрое числятся 82 тысячи кладбищ, у экспертов по землепользованию – 180 тысяч, а в Союзе похоронных организаций – 600 тысяч.

«То есть, не учтено от 100 до 500 тысяч кладбищ, – подчеркнул Сулоев. – Они есть, мы ездим по регионам и видим это».

Он призвал узаконить эту сферу, отметив, что с таких кладбищ никто не платит налоги, а родственники при захоронении не получают никаких документов.

«Это проблема, которую надо решать», – заключил глава Ассоциации крематориев.

Ранее сообщалось, что в России цены на ритуальные услуги выросли на 30-50% по сравнению с прошлым годом.

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