Жительница квартиры в старом фонде Петербурга пострадала из-за обрушения куска потолка

Жительница одного из домов в старом фонде Петербурга пострадала из-за обрушения куска потолка. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в переулке Нестерова в Петроградском районе. На жительницу дома 1911 года постройки упал кусок потолка — она получила удар штукатуркой по лицу. После произошедшего ей потребовалась скорая помощь.

По мнению пострадавшей, обрушение части потолка произошло из-за рабочих, передает «Mash на Мойке». Женщина считает, что они недостаточно аккуратно производили ремонт крыши, что повлекло за собой сильные вибрации и отслаивание перекрытий дома.

Пострадавшая после произошедшего связалась с ЖКС. По данным Telegram-канала, там ей порекомендовали обратиться по вопросу причиненного ущерба к подрядчикам.

Ранее в школе Ясногорска потолок рухнул на голову ребенку.